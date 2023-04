Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G al prezzo più basso di sempre su Amazon, è IMPERDIBILE (-121€)

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è protagonista della prima vera offerta su Amazon: in questo momento, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 278 euro invece di 399 euro, beneficiando così di ben 121 euro di sconto. L’offerta proposta riguarda la versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage del dispositivo, proposto con colorazione Midnight Black. In sconto ci sono anche altre colorazioni, disponibili con un prezzo superiore di pochi euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: al minimo storico su Amazon è da prendere subito

La fascia media ha un nuovo protagonista: lo Redmi Note 12 Pro 5G, infatti, è uno smartphone completo e senza punti deboli. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene supportato da un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare la presenza di 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e di una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Tra le specifiche c’è spazio per il chip NFC, il supporto Dual SIM e il sensore di impronte digitali.

Si tratta del prezzo minimo storico su Amazon per il mid-range che ora diventa il modello di riferimento su cui puntare per spendere poco senza rinunciare ad un comparto tecnico di primo livello.

