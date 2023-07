Xiaomi Redmi Note 12 a PREZZO ASSURDO, in sconto del 44%

Se stavi pensando di acquistare uno smartphone che garantisca prestazioni eccellenti senza spendere un occhio della testa, allora non perdere questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 12 a soli 141,73 euro, invece che 253,47 euro.

Questa è ovviamente una di quelle offerte da non farsi scappare e dato che durerà pochissimo devi essere veloce. Oggi puoi avvalerti di uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare più di 11 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Xiaomi Redmi Note 12: a questo prezzo un assoluto best buy

Non ci sono dubbi a questa cifra uno smartphone così performante non lo trovi. Si distingue per il suo splendido display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz per immagini fluide e piene di dettagli. Pesa solo 183 grammi circa e ha uno spessore di appena 7,85 cm, il che lo rende maneggevole nonostante le generose dimensioni.

Se sei un amante della fotografia allora apprezzerai sicuramente la fotocamera da 50 MP con ultra-grandanfolo e macro per scatti professionali senza nessuno sforzo. E poi con il processore Snapdragon 685 e 4 GB di RAM è un fulmine. In questa versione avrai 128 GB di memoria interna disponibile.

Fai presto perché il tempo non è certo il tuo amico e tra l’altro le unità disponibili a questa cifra non sono tante. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 141,73 euro, invece che 253,47 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.