Xiaomi Redmi Note 12: corri sul Mi Store e fai l'AFFARE del giorno

Vola sul Mi Store per approfittare di un’offerta speciale che potrebbe terminare da un momento all’altro. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 189,90 euro, invece di 229,90 euro. Fai l’affare del giorno prima che sia troppo tardi. Hai anche la consegna gratuita inclusa in questa incredibile promozione. Il nuovo modello di Casa Xiaomi è il giusto compromesso tra risparmio e prestazioni.

Le sue specifiche tecniche garantiscono un utilizzo eccellente e stabile per qualsiasi funzione. Dotato di 4GB di RAM e 64GB di ROM, puoi installare, archiviare e utilizzare qualsiasi app, gioco e contenuto multimediale. Le differenti colorazioni lo rendono ancora più personalizzabile. Sfrutta al meglio ogni opportunità del Mi Store per acquistare questo bellissimo smartphone.

Xiaomi Redmi Note 12: vero spettacolo agli occhi

Lo Xiaomi Redmi Note 12 64GB è un vero spettacolo agli occhi. Si parte con un display AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz di refresh rate per un godimento estremo di immagini, video e gaming. Si continua con un processore Qualcomm Snapdragon 685 per prestazioni di livello superiore. E si conclude in bellezza con una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W.

La tripla fotocamera da 50MP è stata realizzata per catturare i tuoi momenti migliori in qualsiasi condizione di luce, dall’alba al tramonto. La modalità ritratto offre un effetto bokeh naturale. Inoltre, la fotocamera per selfie garantisce foto uniche e inimitabili. Cosa stai aspettando? Acquista ora il tuo Redmi Note 12 a soli 189,90 euro, invece di 229,90 euro. Questa offerta la trovi solo sul Mi Store.

