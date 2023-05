Xiaomi Redmi Note 12: in offerta a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (-119€)

Lo Xiaomi Redmi Note 12 diventa sempre di più lo smartphone da comprare se si vuole spendere poco andando a massimizzare il rapporto qualità/prezzo del dispositivo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Redmi Note 12 da 128 GB al prezzo scontato di 160 euro invece di 279 euro. L’offerta riguarda varie colorazioni dello smartphone e può essere sfruttata tramite il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon dello smartphone.

Xiaomi Redmi Note 12: in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Le specifiche tecniche dello Xiaomi Redmi Note 12, in rapporto alla fascia di prezzo, rendono lo smartphone un vero best buy. Il mid-range di casa Xiaomi può contare su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, uno dei migliori SoC per la fascia di prezzo.

Da notare anche la presenza di 4 GB di RAM e 128 GB di storage (c’è anche una variante da 64 GB di storage) oltre che di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato dalla MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 al prezzo scontato di 160 euro invece di 279 euro, beneficiando così di uno sconto di 119 euro rispetto al listino per la variante da 128 GB dello smartphone. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

