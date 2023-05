Xiaomi Redmi Note 12 conviene sempre di più: su Amazon bastano 159€ (128 GB)

Lo Xiaomi Redmi Note 12 diventa il best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone completo con una spesa ridotta. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 159 euro. L’offerta in questione, che rappresenta il nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone di Xiaomi, si riferisce alla variante da 128 GB dello smartphone, ora proposta ad un prezzo persino più basso rispetto alla versione da 64 GB. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 12: al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è sempre di più lo smartphone da comprare per rapporto qualità/prezzo. In questo momento, grazie all’offerta in corso, il dispositivo di casa Xiaomi non ha rivali. Tra le specifiche troviamo un display da 6,67 pollici di diagonale con pannello AMOLED caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Ci sono anche 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre ad una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software, infine, troviamo il sistema operativo Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 al prezzo scontato di 159 euro.

