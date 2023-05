Xiaomi Redmi Note 12 a 154€: regalati uno smartphone STREPITOSO a prezzo WOW

Lo spettacolare Xiaomi Redmi Note 12 è in sconto su Amazon a un prezzo che lo rende irresistibile. Puoi portare a casa un vero e proprio concentrato di tecnologia con ampio display FHD+ da 120Hz ed enorme batteria da 5000 mAh. Se non è già finito, completa l’ordine al volo e portalo a casa a 154€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

Uno smartphone bravo a fare praticamene tutto. Dalle attività quotidiane più blande fino a quelle che richiedono una scheda tecnica di livello, esattamente come quella di questo device, che può contare sul potente processore Snapdragon 685 e su ben 128GB di spazio di archiviazione. Il display AMOLED super fluido, insieme alla ricarica rapida da 33W, completano un prodotto spettacolare. Per finire, eccezionale anche il comparto fotografico, che conta su un sensore principale da 50MP.

Minimale ed elegante nel design, questo dispositivo – a questo prezzo – è uno smartphone da non perdere. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon: completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 154€ circa appena. Xiaomi Redmi Note 12 è uno smartphone spettacolare, questo prezzo durerà pochissimo. Spedizioni completamente gratuite, disponibilità limitata.

