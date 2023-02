Xiaomi Redmi Note 11S: super sconto del 37% da non perdere

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone eccellente, che offre un’esperienza fotografica eccezionale, un display AMOLED FHD+ e una grande autonomia della batteria, il tutto a un prezzo scontato del 37% su Amazon a soli 190,00 euro. Se stai cercando un device di alta qualità a un prezzo accessibile, questa offerta è sicuramente un’occasione da non perdere. Inoltre hai la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis che potete usare come metodo di pagamento al check-out su Amazon.

Xiaomi Redmi Note 11S: a questo prezzo sta andando a ruba

Una delle caratteristiche principali dello Xiaomi Redmi Note 11S è la sua configurazione a quattro fotocamere posteriori. La fotocamera principale da 108MP acquisisce immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi. La fotocamera macro da 2MP cattura i dettagli fini da vicino, mentre il sensore di profondità da 2MP serve per catturare ritratti dall’aspetto più naturale. Con questa combinazione di fotocamere, puoi essere sicuro di ottenere immagini e video di alta qualità in qualsiasi situazione.

Il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici dello Xiaomi Redmi Note 11S è un altro punto di forza. Grazie alla sua ampia gamma di colori DCI-P3, il display offre colori e dettagli più vivaci e raggiunge 1000nit per una nitidezza ottimale anche in piena luce diurna. Inoltre, con i due altoparlanti lineari situati nella parte superiore e inferiore del telefono, Redmi Note 11S offre un suono stereo immersivo per giocare e guardare video.

La frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e la frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz migliorano l’esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all’istante. Questo rende lo Xiaomi Redmi Note 11S ideale per giocare o guardare video.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è anche dotato di una grande autonomia della batteria, grazie alla sua batteria da 5.000 mAh. Questa batteria può accompagnarti a fine giornata con una sola carica, mentre la ricarica rapida da 33W ti consente di caricare la sua batteria da 0 a 100% in soli 58 minuti. Inoltre, il design elegante e moderno del Redmi Note 11S lo rende un telefono che piace alla vista e che offre un’ottima sensazione al tatto.

In sintesi, lo Xiaomi Redmi Note 11S è un telefono eccellente che offre molte funzionalità a un prezzo accessibile. Non perdere l’offerta del 37% di sconto su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo assurdo di soli 190,00 euro. Questo device sta andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.