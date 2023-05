Xiaomi Redmi Note 11S: super occasione, il prezzo crolla del 40%

Il nuovo Redmi Note 11S è dotato di una configurazione a quattro fotocamere posteriori che garantiscono un’esperienza fotografica eccezionale. La fotocamera principale da 108MP cattura immagini e video con colori vivaci e ad alta risoluzione, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8MP estende la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi. La fotocamera macro da 2MP cattura i dettagli fini da vicino e il sensore di profondità da 2MP cattura ritratti dall’aspetto più naturale. Questa configurazione garantisce risultati fotografici di alta qualità.

Oggi Amazon lo propone ad un prezzo davvero molto interessante. Può essere tuo ad appena 180€, grazie ad uno sconto del 40%. Se stai cercando un ottimo medio-gamma ad un prezzo competitivo, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa occasione. Non si ripresenterà molto facilmente…

Il Redmi Note 11S ha un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che offre una gamma di colori DCI-P3 e una luminosità di 1000 nit, garantendo colori e dettagli vivaci anche in piena luce diurna. Grazie ai due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore del telefono, il Redmi Note 11S offre un suono stereo immersivo per giocare e guardare video.

Con una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, il Redmi Note 11S offre animazioni fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all’istante. È perfetto anche per i videogiocatori più accaniti. Il Redmi Note 11S è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’ampia autonomia, e può essere caricato rapidamente grazie alla ricarica rapida da 33W.

Il design elegante e moderno del Redmi Note 11S garantisce una presa salda e comoda. Nonostante la capiente batteria da 5.000 mAh, il Redmi Note 11S ha uno spessore di soli 8,09 mm e un peso di 179 g. Questo lo rende facile da maneggiare e da trasportare.

Insomma, come ti sarà ormai chiaro, il Redmi Note 11S è un telefono che offre una configurazione fotografica di alto livello, un display vivace, un suono stereo immersivo e una batteria durevole. Il design elegante e moderno lo rende un’ottima scelta per chi cerca un telefono funzionale e di alta qualità. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo iper-competitivo!

