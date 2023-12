Xiaomi Redmi Note 11S: prezzo BOMBA su Amazon (-50%)

Se sei alla ricerca di uno smartphone che unisca potenza, prestazioni eccezionali e un prezzo vantaggioso, lo Xiaomi Redmi Note 11S è la risposta alle tue esigenze. Attualmente, su Amazon, puoi ottenere questo gioiello con uno sconto folle del 50%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 150,49 euro, anziché 299,90 euro.

Xiaomi Redmi Note 11S: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo dispositivo è il processore MediaTek Helio G96 octa-core. Questa potente unità di elaborazione abilita una fotocamera da ben 108 MP e una frequenza di aggiornamento del display a 90 Hz, garantendo scatti nitidi e un’esperienza di gioco fluida come il burro. L’ampio schermo con alta frequenza di aggiornamento offre un’esperienza visiva coinvolgente, reattiva e accattivante che risponde alla leggera pressione delle dita con una fluidità straordinaria.

Il sistema quad camera AI da 108 MP è un altro punto forte del Redmi Note 11S. Con una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, questo smartphone cattura ogni dettaglio della tua vita con una qualità di immagine sorprendente.

Per garantire prestazioni ottimali, il dispositivo è dotato di una sofisticata tecnologia di dissipazione del calore multidimensionale. Grazie alla tecnologia LiquidCool, più strati di grafite e una lamina di rame lavorano sinergicamente per mantenere il telefono fresco anche durante le sessioni di gioco intense. Con una superficie di dissipazione del calore di 10005 m㎡, il Redmi Note 11S si raffredda in modo efficiente e veloce.

Infine, la batteria massiccia da 5000 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 33 W Pro, garantisce una lunga durata della batteria e tempi di ricarica ridotti del 26%. La tecnologia Mi FC + MMT rende il processo di ricarica stabile ed efficiente, consentendoti di restare connesso senza preoccupazioni.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile su Amazon e porta a casa lo Xiaomi Redmi Note 11S, un concentrato di potenza e stile a un prezzo stracciato di soli 150,49 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

