Xiaomi Redmi Note 11S: OFFERTA Amazon INDECENTE (-100€)

Offerta bomba da parte di Amazon sullo Xiaomi Redmi Note 11S, uno degli smartphone più venduti nel corso dell’ultimo anno, come testimonia il primo posto nelle vendite all’interno della sezione “Cellulari e smartphone”. In queste ore il telefono è venduto a soli 201,89 euro, quasi 100 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 299,90 euro. Lo smartphone gode di una garanzia di due anni, con la consegna prevista entro la fine di questa settimana.

Il Redmi Note 11S è uno smartphone ideale per chi è interessato all’acquisto di un ottimo medio di gamma senza spendere più di 200 euro, potendo contare su una fotocamera superiore alla media grazie ai 108MP della fotocamera principale e un display altrettanto super.

Xiaomi Redmi Note 11S: è ancora best buy

Quando si ha in mano un telefono come il Redmi Note 11S si fa presto a dire best buy. In uno smartphone che fa dell’equilibrio la sua arma vincente, non esistono reali punti deboli che ne possono sconsigliare l’acquisto. Il modello Note 11S del brand Redmi non inciampa mai, nemmeno in quei punti dove in passato faceva storcere il naso a più di una persona.

Uno dei principali punti di forza del telefono è la quadrupla fotocamera professionale da 108MP, che restituisce video e scatti straordinari ad alta risoluzione e con colori vivaci, eccellenti per la condivisione sui social. Impeccabile anche il display AMOLED FHD+ con refresh rate a 90Hz, con una luminosità che raggiunge il sorprendente valore di 1.000 nit. Un altro vantaggio significativo è l’autonomia superiore a un giorno e la ricarica rapida da 33W (da 0 al 100% in meno di un’ora).

Metti in carrello ora lo Xiaomi Redmi Note 11S al prezzo di soli 201 euro per risparmiare subito quasi 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.