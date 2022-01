Xiaomi Redmi Note 11S e Note 11: BOMBE tech, prezzo di lancio assurdo

Appena annunciati a livello globale, ancora prima dell'arrivo in altri store, è già possibile accaparrarsi da Aliexpress i nuovissimi Xiaomi Redmi Note 11S e Redmi Note 11 a prezzo eccezionale e con una serie di omaggi. Prezzi bassissimi, con sconti a sorpresa per dei veri e propri concentrati di tecnologia! Scegli il tuo preferito e accaparrati un ottimo smartphone investendo pochissimo.

Xiaomi Redmi Note 11S e Redmi Note 11 sono qui e in sconto

Due device pronti a stupire per design, prestazioni, potenza e – in fase di lancio – anche per il prezzo. Prima di raccontarti come prenderli in sconto, è bene decidere quale fa al caso tuo.

Redmi Note 11

Un design squadrato e ben curato, che sa subito di premium grazie anche al pannello AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+, refresh rate da 90Hz e touch sampling rate da 180Hz. Super luminoso, il picco è di addirittura 1000 bits. A completare la multimedialità, la presenza di un doppio speaker audio stereo.

Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Spapdragon 680, supportato da 4/6GB di RAM e 64/128GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è l'ottimo Android 11, sotto la nuovissima interfaccia utente MIUI 13.

Sul posteriore, il comparto fotografico non delude. Quattro sensori, con il principale da 50MP (50+8+2+2MP). Sul frontale, la selfie camera è da 13MP.

Tutta la potenza della quale hai bisogno, senza doverti preoccupare dell'autonomia energetica. Infatti, a disposizione hai una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W (caricatore in confezione).

Redmi Note 11S

Per chi desidera ancora di più, sempre senza investire un patrimonio, c'è questo gioiellino. Anche per lui, estetica squadrata: essenziale, bella ed elegante.

Il pannello è identico alla versione standard. A cambiare è il processore: il suo cuore pulsante è l'eccezionale MediaTek Helio G96, supportato da 6/8GB di RAM e 64/128GB di spazio di archiviazione. Ovviamente, anche in questo caso, non manca Android 11 supportato da MIUI 13 e c'è la super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Un'altra chicca, che differenzia i device, è sul posteriore e riguarda il comparto fotografico. Si tratta sempre di 4 sensori, ma il principale è addirittura da 108MP (108+8+2+2MP). Differenze anche frontalmente, dove la selfie camera si spinge fino a 16MP.

La promozione

Grazie alla promozione Aliexpress, al lancio puoi portare a casa Xiaomi Redmi Note 11S e Redmi Note 11 a prezzo speciale. Terminali incredibilmente potenti molto al di sotto della soglia dei 200€.

Nello specifico, Note 11S lo puoi avere in diverse versioni (tutti i prezzi sono da scontare!):

8+128GB: prezzo pieno 299$

6+128GB: prezzo pieno 279$

6+64GB: prezzo pieno 229$

Note 11 lo porti a casa a:

6+128GB: prezzo pieno 209$

4+128GB: prezzo pieno 189$

4+64GB: prezzo pieno 169$

Inoltre, i primi 600 ordini ricevono in omaggio un paio di Redmi Bud3 Pro. Dall'ordine numero 601, fino al 1200, in omaggio ricevi un paio di Xiaomi Mi Air 2 SE.

Ancora, partecipi a un giveway super interessante. Verranno estratti 200 utenti che hanno ordinato uno dei device e potranno vincere:

10 Xiaomi Mi TV 4A 55″;

20 robot aspirapolvere Xiaomi 2 Pro+;

20 Redmi Note 11;

50 Xiaomi Mi TV Stick ;

50 coupon da 10$;

50 coupon da 5$.

Per approfittare della promozione, tutto quello che devi fare è scegliere il modello che preferisci (link subito sotto), mettere lo smartphone nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserire il codice segnalato sulla pagina ufficiale per avere il prezzo minimo possibile:

Spedizioni assolutamente gratuite. Sii rapido: in ballo ci sono gli omaggi! Inoltre, la promozione è limitata e scadrà il 29 gennaio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.