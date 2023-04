Xiaomi Redmi Note 11S con sconto BOMBA del 40%, solo su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, di ottima qualità, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta folle che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, infatti, avrai la possibilità di portarti a casa questo fantastico Xiaomi Redmi Note 11S con sconto pazzesco del 40%. Dunque, potrai acquistare questo eccezionale dispositivo mobile al prezzo di soli 180,79 euro. Approfittane subito, lo sconto termina tra non molto.

Eccellente sotto ogni punto di vista, questo smartphone è provvisto di un comparto fotografico a quattro fotocamere posteriori, grazie al quale potrai immortalare tutti i tuoi momenti più importanti con una qualità delle immagini assolutamente fantastica. La fotocamera principale da 108 MP ti consentirà di acquisire immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione.

La fotocamera ultra grandangolare da 8 MP sarà in grado di estendere la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi. Per quanto riguarda invece la fotocamera macro da 2 MP, quest’ultima ti sarà particolarmente utile per cattura dettagli da vicino. Infine, non manca un sensore di profondità da 2 MP indispensabile per catturare ritratti dall’aspetto più naturale.

L’ampio display AMOLED FHD+ da 6,43″ ti fornirà colori e dettagli più vivaci e estremamente nitidi anche nelle ore più luminose della giornata. piena luce diurna. Inoltre, il Redmi Note 11S ti offrirà un suono stereo immersivo per giocare e guardare video. Grazie alla presenza di una batteria da 5.000 mAh, l’autonomia di questo smartphone durerà per tutta la giornata e, grazie alla ricarica rapida da 33W, potrai ricaricarlo al 100% in meno di 1 ora.

Dal design elegante e moderno, questo smartphone è assolutamente imperdibile. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico Xiaomi Redmi Note 11S con sconto folle del 40%. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e sarebbe un vero peccato perdere un’occasione del genere e quasi irripetibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.