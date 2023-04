Xiaomi Redmi Note 11S a meno di 190€ su Amazon è un BEST BUY (con 6/128 GB)

Tra gli smartphone disponibili a meno di 200 euro c’è un vero e proprio best buy: si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11S, dispositivo completo e versatile, adatto a tutti e in grado di offrire ottime prestazioni. Lo smartphone, nella variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage è oggi disponibile al prezzo scontato di 186 euro invece di 299 euro, con un taglio di prezzo del 38%. Si tratta di un’0ttima occasione per mettere le mani su di uno smartphone completo ad un prezzo decisamente accessibile. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: in offerta a meno di 200 euro è da prendere subito

Il Redmi Note 11S di casa Xiaomi ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni ad un prezzo contenuto: lo smartphone è dotato di un bel display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G96, una delle soluzioni più performanti in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone presenta quattro fotocamere posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel in grado di garantire prestazioni ben superiori alla media. Tra le specifiche c’è il sensore di impronte digitali, il chip NFC, il supporto Dual SIM e il sistema operativo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S con 6 +128 GB al prezzo scontato di 186 euro invece di 299 euro. Per accedere allo sconto è possibile sfruttare il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.