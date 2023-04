Xiaomi Redmi Note 11S 6/128 GB è il BEST BUY di Amazon di oggi: costa 179€

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è protagonista di una nuova offerta Amazon che rende il mid-range della casa cinese un assoluto best buy in questo momento. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 179 euro nella variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, disponibile in diverse colorazioni. Si tratta di un’offerta lampo che, data l’enorme convenienza, è destinata ad esaurirsi rapidamente. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S 6/128 GB ad un super prezzo con la nuova offerta di Amazon

Il Redmi Note 11S è uno dei migliori smartphone da acquistare a meno di 200 euro. Si tratta di un dispositivo completo, dotato del processore MediaTek Helio G96 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Da segnalare anche la presenza di un bel display AMOLED caratterizzato da una diagonale di 6,43 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

Tra le specifiche c’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel oltre ad un sensore di impronte digitali sotto al display. In rapporto alla fascia di prezzo, lo smartphone non ha punti deboli, garantendo ottime prestazioni con una spesa davvero ridotta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S nella variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage al prezzo scontato di 179 euro che rappresenta il nuovo prezzo minimo storico del dispositivo su Amazon. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.