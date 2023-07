Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G a 209€ è FOLLIA: 108MP, display 120Hz, 5000 mAh

Se stai cercando un dispositivo che unisce prestazioni eccezionali, design elegante e un prezzo accessibile, non cercare oltre lo Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G. Attualmente in offerta su Amazon, questo smartphone offre un’esperienza utente senza precedenti a un prezzo incredibilmente scontato. Raro da trovare, perché non disponibile ufficiale sul nostro mercato, puoi prenderlo a 209€ circa appena nell’edizione con 8GB di RAM e 128GB di storage. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo eccellente device è dotato del potente processore octa core Snapdragon 695, che può raggiungere velocità fino a 2,2 GHz, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e senza interruzioni. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo da 6,67″ con una risoluzione di 2400 x 1080 FHD, offrendo immagini nitide e dettagliate. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz, le animazioni e i video appaiono più fluidi e realistici.

La fotocamera è un altro punto di forza di questo smartphone. Con una tripla fotocamera posteriore da 108MP, 8MP e 2MP, e una fotocamera frontale da 16MP, puoi catturare immagini di alta qualità con dettagli impressionanti. Che tu stia scattando foto di paesaggi, ritratti o selfie, ti offre la flessibilità e la qualità che ti aspetti da un dispositivo di fascia alta.

Nonostante le sue potenti prestazioni, questo eccellente device non scende a compromessi con la durata della batteria. Con una batteria da 5000 mAh, questo smartphone ti permette di utilizzare il tuo dispositivo per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 67W, permettendoti di ricaricare il tuo dispositivo in poco tempo.

È importante notare che lo Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G è la versione cinese con l’installazione di ROM globale, che supporta Google Play, Multi-Language e OTA Update.

Non perdere l’occasione di mettere le mani su questo smartphone di alta qualità a un prezzo scontato. Approfitta dell’offerta su Amazon e completa l’ordine al volo per averlo a 209€ circa appena. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.