Xiaomi Redmi Note 11 Pro ora con oltre 100€ di sconto su eBay

Il tuo smartphone si è rotto e ora sei alla disperata ricerca di uno nuovo? Beh, allora non puoi farti scappare questa fantastica occasione. Sul noto store online eBay potrai infatti acquistare il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 Pro con oltre 100€ di sconto. Questo ti permetterà di riceverlo direttamente a casa tua ad un prezzo di appena 249€. La spedizione è poi gratuita senza costi aggiuntivi. Insomma, si tratta di un’ottima occasione che non puoi farti scappare. E allora affrettati, vai subito su eBay e porta a termine il tuo acquisto.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro, acquistalo ora con oltre 100€ di sconto su eBay

Sullo store online eBay potrai ora acquistare questo fantastico smartphone ad un ottimo prezzo. Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 Pro vanta infatti un design piuttosto moderno, con un ampio display frontale con un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Si tratta in particolare di un bel display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici. È inoltre presente la frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e questo renderà la tua esperienza di utilizzo ancora più fluida e reattiva.

Le prestazioni saranno poi ottime grazie al processore MediaTek Helio G96. Avrai poi a disposizione ben 128 GB di memoria interna che ti permetterà di archiviare senza problemi tutto ciò che vuoi, comprese applicazioni, foto e video. All’occorrenza, potrai inoltre espandere ulteriormente la memoria interna fino ad addirittura 1 TB grazie alla presenza dello slot per la scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e ti permetterà di utilizzare tranquillamente lo smartphone per ore. In caso di necessità è comunque presente il supporto alla ricarica rapida da 67W.

Insomma, il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 Pro è uno smartphone davvero completo e ora lo potrai acquistare ad un ottimo prezzo. Come ti dicevo, infatti, sullo store eBay è al momento proposto con uno sconto di oltre 100€, ovvero ad un prezzo di appena 249€. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Affrettati perché si tratta di un’offerta limitata. E allora affrettati, corri subito su eBay e porta a termine il tuo acquisto.

