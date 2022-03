Xiaomi Redmi Note 11 Pro è già su Amazon in SCONTO lancio (anche 5G)

Il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 Pro è già in preordine su Amazon anche nella sua versione 5G. Approfittando della promozione di lancio, puoi risparmiare su tutte le tre versioni attualmente disponibili e con prime consegne (su un modello) già in arrivo. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro (e 5G) su Amazon: ecco dove

Lanciati anche per il mercato italiano solo una manciata di ore fa, questi smartphone non sono solo esteticamente molto interessanti. Si tratta di dispositivi super completi a livello di scheda tecnica, pronti a sostenerti per tutto il giorno, indipendentemente da quanto pesante sia l'utilizzo che ne farai.

Ecco i modelli attualmente a disposizione su Amazon:

Note 11 Pro 6+128GB a 329,90€ invece di 349,90€ (disponibilità di spedizione a partire dal 29 aprile);

Note 11 Pro 5G 6+128GB a 379,90€ (spedizioni rapide e gratis a partire dal 29 aprile);

Note 11 Pro 5G 8+128GB a 349,90€ invece di 399,90€ (coupon con promozione lampo, disponibile alla spedizione immediatamente, niente preordine).

Come vedi, di certo al momento la promozione su Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G in edizione con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione è quella più ghiotta. Il più potente, al prezzo più conveniente in assoluto. In più, non ci sono tempi di attesa per il preordine. Devi solo accaparrartelo subito da Amazon perché la promozione finirà fra 1 giorno (salvo esaurimento anticipato delle scorte).