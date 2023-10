Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G in MEGA offerta: prezzo imbattibile

Se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 22% che oggi ti propone Amazon, avrai la possibilità di acquistare questo magnifico smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G in mega offerta a soli 350 euro circa invece di 450 euro circa, per un risparmio di ben 100 euro. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito lo smartphone Xiaomi e di pagarlo in comode rate. Perfetto in ogni suo dettaglio, oltre ad avere una 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, questo devie è caratterizzato da un ottimo comparto fotografico.

Quest’ultimo, infatti, comprende una fotocamera principale potentissima da 108 MP. In questo modo, i tuoi scatti saranno spettacolari, con colori e nitidezza impeccabili. Inoltre, non manca la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, che ti permetteranno di inquadrare diverse prospettive, dagli ampi paesaggi ai dettagli più piccoli.

Impeccabile anche dal punto di vista dell’audio, il Redmi Note 11 Pro+ è provvisto di doppi altoparlanti SOUND BY JBL, grazie ai quali potrai godere di un’incredibile qualità audio senza hardware aggiuntivo. Con Dolby Atmos, la qualità spaziale e stereo sarà maggiormente ottimizzata.

Alimentato da un processore octa-core MediaTek Dimensity 920 ad alte prestazioni, questo smartphone è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Dunque, non ti resta che correre subito su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questo magnifico Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G in mega offerta grazie al 22% di sconto. Cosa aspetti ancora? Questo device sta andando a ruba e presto potrebbe non essere più disponibile all’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.