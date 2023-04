Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G con sconto TOP su Amazon: IMPERDIBILE

Hai intenzione di cambiare il tuo vecchio smartphone con uno nuovo? Vorresti un dispositivo di ottima qualità senza spendere un patrimonio? Bene, per poco tempo ancora, Amazon ti propone questa offerta da non perdere per nessun motivo: il fantastico Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G con sconto pazzesco del 26% può essere tuo al prezzo di soli € 279,90.

Si tratta di un telefono cellulare dalle caratteristiche tecniche ottime, provvisto di un comparto fotografico con tripla fotocamera posteriore che ti permetterà di scattare foto dalla qualità impeccabile. Grazie alla fotocamera principale da 108 MP, che utilizza il sensore Samsung HM2 con un sensore a 1/1,52 pollici, potrai effettuare scatti straordinari caratterizzati da colori vivaci.

Non manca una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP che ti permetterà di allargare la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi. Infine, l’obiettivo macro da 2 MP ti sarà utile per catturare i dettagli più da vicino. La parte anteriore è invece caratterizzata dalla presenza di una fotocamera frontale da 16 MP, per avere selfie dai colori nitidi e chiari.

Il Redmi Note 11 Pro 5G è dotato di una ricarica turbo di punta da 67 W, che ti consentirà di caricare più della metà della batteria ad alta capacità da 5.000 mAh in circa 15 minuti. Alimentato da un processore Snapdragon 695, questo fantastico smartphone ti offrirà prestazioni fluide grazie alla connessione 5G.

Oltre ad avere un ampio display DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz, potrai utilizzare questo dispositivo mobile anche scaricando l’app di Amazon Alexa così da poter ascoltare musica, effettuare chiamate, e molto altro ancora, con le mani libere.

Dunque non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G con sconto imperdibile del 26%. Approfittane subito, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere troppo tardi.

