Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: a QUESTO PREZZO su Amazon è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un mid-range completo e con un prezzo contenuto, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 240 euro. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è dotato di una scheda tecnica completa in cui spicca l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce anche il supporto al 5G. Lo smartphone è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh.

Tra le specifiche del dispositivo, inoltre, c’è spazio per una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Da segnalare anche la presenza di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è il supporto Dual SIM. Da notare anche un sensore di impronte digitali laterale e il jack delle cuffie oltre al chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 11 Pro 5G al prezzo scontato di 240 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su di un mid-range davvero completo, con tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto riguarda solo alcune colorazioni dello smartphone.

