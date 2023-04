Xiaomi Redmi Note 11 in offerta a 166€ su Amazon è un BEST BUY

Lo Xiaomi Redmi Note 11 è sempre di più lo smartphone da comprare a meno di 200 euro: con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il mid-range di Xiaomi al prezzo scontato di 166 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima, pensata per chi ha bisogno di un entry level completo, veloce e con un’ottima autonomia. L’offerta riguarda la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage dello smartphone che presenta anche il chip Snapdragon 680 e un display AMOLED da 6,43 pollici. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11 al un ottimo prezzo su Amazon

Il Redmi Note 11 può contare su specifiche tecniche complete in rapporto alla fascia di prezzo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

C’è poi una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo Xiaomi Redmi Note 11 può contare su quattro fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM e c’è anche la certificazione IP53. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11 al prezzo scontato di 166 euro. Lo smartphone, proposto nella variante 4 + 64 GB è acquistabile tramite il link qui di sotto. L’offerta è a tempo limitato e si estende alle colorazioni blu e nera del Redmi Note 11.

