Xiaomi Redmi Note 11: il telefono più venduto torna in sconto sotto i 195€

Nella categoria Cellulari e Smartphone di Amazon il telefono Redmi Note 11 di Xiaomi è l’articolo più venduto. Non solo, è stato uno dei telefoni che hanno totalizzato il maggior numero di vendite quest’anno. Un successo strepitoso, spiegato dal fatto di essere uno smartphone che soddisfa le esigenze di nove persone su dieci. Compreso il prezzo, oggi tornato a scendere sotto i 200 euro grazie a un’ottima offerta di Amazon: in queste ore il Redmi Note 11 è disponibile al prezzo di 194,99 euro invece di 249,90 euro.

L’articolo è spedito da Amazon, per cui benefici di tutti i servizi collegati all’abbonamento Amazon Prime: spedizione gratuita, rapida e politica di reso chiara.

Xiaomi Redmi Note 11: un telefono ancora al top

Oggi i telefoni che appartengono alla fascia media del mercato hanno prezzi che partono in genere dai 300 euro. Redmi Note 11 ha tutte le caratteristiche di un medio-gamma, soltanto che costa almeno 100 euro in meno. Se poi trovi l’offerta giusta come quella di oggi, non spendi nemmeno 200 euro per portarlo a casa.

I tre principali punti di forza di Redmi Note 11, che lo hanno reso uno dei telefoni più gettonati dell’anno che sta per concludersi, sono il super display AMOLED con refresh rate a 90Hz, la quad camera da 50 megapixel che non sfigura di fronte alle fotocamere di altri telefoni più costosi, e la ricarica rapida da 33W con la possibilibilità di passare da 0 al 100% in un’ora soltanto

Il modello in offerta è quello in colorazione grigia, volendo però puoi risparmiare altri 10 euro con il Redmi Note 11 in colorazione Star Blue con disponibilità immediata. Metti in carrello ora il tuo nuovo telefono risparmiando più di 50 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.