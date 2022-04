Xiaomi Redmi Note 11: eBay frantuma il prezzo, super occasione

Prezzi pazzi su eBay che questa volta sbanca con un’offerta davvero incredibile. Acquista il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 167,90 euro, invece di 219,90 euro. Stiamo parlando della versione da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Un affare imperdibile che rende questa promozione ancora più ghiotta perché al suo minimo storico. Si tratta di uno smartphone Android completo. Il suo display AMOLED a 90HZ regala un’esperienza visiva senza paragoni. Inoltre, il suo processore Qualcomm Snapdragon 680 rende tutto più veloce e fluido. Infine, con la ricarica rapida da 33W potrai ricaricarlo in pochi minuti.

Insomma, il nuovo modello di casa Xiaomi lo acquisti a un prezzo super vantaggioso. Sembra proprio che su eBay è periodo di regali. Meglio sbrigarsi per aggiudicarselo, le scorte stanno terminando e presto potrebbe finire in sold out.

Xiaomi Redmi Note 11: tanta tecnologia al risparmio

Devi cambiare il tuo vecchio smartphone o forse devi fare un regalo a una persona importante? Non spendere una fortuna, ma scegli il meglio a poco. Metti nel carrello il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna a soli 167,90 euro, invece di 219,90 euro.

Grazie al design elegante e raffinato, espresso da un’estetica industriale, sarai sempre un passo avanti a tutti. Il telaio piatto alla moda è in puro stile minimalista. Ogni volta che utilizzerai questo smartphone Android qualcuno morirà di invidia.

Leggero e sottile, pesa solo 179 grammi ed è spesso solo 8,09 millimetri, lo Xiaomi Redmi Note 11 è il dispositivo ideale da portare sempre con sé. Un compagno di viaggio discreto, comodo da tenere in tasca o nella borsa e pratico da utilizzare con una sola mano. Inoltre, ha tutto ciò che serve per essere funzionale.

La sua batteria da 5000 mAh permette il suo utilizzo durante tutta la giornata e la ricarica rapida da 33W garantisce il 100% della carica in pochi minuti. Avrai a disposizione 22 ore di video, 43 ore in chiamata e 215 ore di riproduzione musicale.

Non perdere tempo e afferra l’affare. Acquista il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 167,90 euro, invece di 219,90 euro. A questo super prezzo lo trovi solo su eBay con spedizione gratuita e consegna rapida.