Xiaomi Redmi Note 11 da 4+128 GB: sconto BOMBA del 25% su eBay

Sei alla ricerca di un nuovo telefono cellulare? Vorresti un dispositivo di buona qualità ma non hai intenzione di spendere troppo? Bene, per tua fortuna, su eBay c’è proprio quello che fa al caso tuo. Oggi e per poco tempo ancora, potrai acquistare questo eccezionale Xiaomi Redmi Note 11 da 4+128 GB al prezzo incredibilmente basso di soli 156,99 euro. Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo smartphone al prezzo così basso dovrai affrettarti e approfittare dello sconto del 25%.

Ottimo sotto ogni punto di vista, il Redmi Note 11 è provvisto di un processore Snapdragon 680 a 6nm, per offrire prestazioni superiori risparmiando energia. Non manca un grande display AMOLED FHD da 6.43 pollici con gamma di colori DCI-P3. Con queste caratteristiche avrai immagini con colori e dettagli più vivaci e nitidi.

Inoltre, grazie alla presenza di due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore, questo fantastico telefono cellulare del marchio Xiaomi sarà in grado di offrirti un suono stereo coinvolgente sia durante le sessioni di gioco sia mentre guarderai i tuoi video preferiti.

Impeccabile anche il comparto fotografico che prevede una configurazione con quadrupla fotocamera da 50 MP per catturare foto e video fantastici, chiari e nitidi. La fotocamera ultra grandangolare da 8 MP ti permetterà di estendere la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi, mentre la fotocamera macro da 2 MP ti sarà utile quando dovrai catturare dettagli più ravvicinati. Infine, il sensore di profondità da 2 MP ti permetterà di catturare ritratti dall’aspetto più naturale.

Dal design semplice ed elegante, il Redmi Note 11 è dotato di una capiente batteria da 5.000 mAh. Con una spessore di soli 8.09 mm e con un peso di 179 grammi, questo smartphone è imperdibile. Non ti resta che correre su eBay e acquistare questo eccezionale Xiaomi Redmi Note 11 da 4+128 GB approfittando subito dello sconto del 25%. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.