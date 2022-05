Xiaomi Redmi Note 11 BOMBA: scopri il Coupon eDays di eBay

Dimenticati tutti gli altri colossi dello shopping online e, fino al 29 maggio 2022, concentrati sulle proposte di eBay. Grazie al Coupon eDays potrai portarti a casa tantissimi prodotti a prezzi davvero formidabili risparmiando fino a 200 euro. Come il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 4G+128GB.

Mettilo nel carrello a soli 159,80 euro, invece di 249,90 euro. Si tratta di un vero affare che solo eBay può regalarti. Approfittane subito e inserisci il codice “MENO15EDAYS” direttamente in carrello, prima del check out, per ottenere questo prezzo vantaggioso.

Grazie al Coupon eDays potrai risparmiare il 15% su due ordini, fino a un massimo di 100 euro l’uno, di prodotti compatibili con questa promozione presenti nella vetrina di eBay. Molti sono già scontati, quindi li pagherai ancora meno rispetto al loro prezzo vantaggioso, come questo Xiaomi Redmi Note 11.

Inoltre, scegliendo PayPal potrai anche pagare in 3 comode rate senza dover fornire garanzie e senza busta paga. Dove potevi trovare un’opportunità così vantaggiosa se non da eBay che ha deciso di inaugurare l’estate con questa iniziativa frizzante!

Xiaomi Redmi Note 11: sfrutta il Coupon eDays

Utilizzando il Coupon eDays “MENO15EDAYS” è come se eBay ci stesse regalando l’ultimo nato in casa Xiaomi, il Redmi Note 11 da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Pagare solo 159,80 euro per uno smartphone Android che vale 249,90 euro è un vero e proprio privilegio.

Prova l’esperienza AMOLED da 90Hz grazie al suo display da FHD+ da 6,43″. L’ampia gamma di colori ti permetterà di vedere immagini a una qualità incredibile. Inoltre, grazie all’elevato refresh rate, tutto scorrerà in modo ancora più fluido.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 680 offre prestazioni importanti e rende questo dispositivo pronto per qualsiasi sfida. Il nuovo processo a risparmio energetico a 6 nm offre prestazioni elevate e una durata della batteria ancora più ampia.

Grazie alla ricarica rapida da 33W la batteria da 5000 mAh raggiungerà il 100% di carica in pochi minuti. Non solo ti accompagnerà lungo tutta la giornata, ma se farai un uso intensivo dello Xiaomi Redmi Note 11, ricaricarlo sarà un attimo.

Approfitta del Coupon eDays e inserisci il codice “MENO15EDAYS” prima di concludere l’ordine di questo fantastico Xiaomi Redmi Note 4GB+128GB a soli 159,80 euro, invece di 249,90 euro. La spedizione è gratuita e scegliendo PayPal potrai pagarlo in 3 comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.