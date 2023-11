Xiaomi Redmi Note 11 a 155€, che BESTIA: 50MP, 128GB, AMOLED 90Hz e 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 11 è lo smartphone perfetto per chi ama la sostanza, ma desidera contenere l’investimento. Fotocamera principale da 50MP, display AMOLED con refresh rate da 90Hz e batteria da 5000 mAh per un uso senza l’ansia della ricarica. L’edizione con ben 128GB di storage interno la prendi a 155€ circa appena da eBay adesso: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Arriva in modo veloce e gratuito, nel giro di una manciata di giorni. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Ottime performance, grazie all’eccezionale e affidabile processore Qualcomm Snapdragon 680. Grazie a lui, potrai gestire in modo fluido qualsiasi attività, dalla più leggera alle sessioni di gaming più travolgenti. Goditi i contenuti che ami di più sull’ampio display AMOLED con refresh rate da 90Hz

Con una batteria da 5000 mAh e 128GB di spazio di archiviazione, le risorse non saranno un problema. A disposizione avrai lunga autonomia energetica e un sacco di spazio per i tuoi file. Potrai divertirti a scattare un sacco di foto di qualità, grazie all’eccellente comparto fotografico, e conservarle senza remore.

Non perdere la straordinaria occasione eBay del momento e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti l’ottimo Xiaomi Redmi Note 11 a 155€ circa appena con spedizioni gratuite. Sii veloce però: è quasi finito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.