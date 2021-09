L'occasione più ghiotta per lo smartphone nuovo che cercavi la trovi su Amazon. Xiaomi Redmi Note 10S lo prendi a 199€ appena nell'edizione con 64GB di storage interno. Completa l'ordine al volo: la promozione finisce fra una manciata di ore.

Xiaomi Redmi Note 10S a prezzo ridicolo su Amazon

Uno smartphone che ti offre funzionalità esclusive come un pannello AMOLED da 6,43″ e una batteria enorme da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 33W. Addirittura, il caricatore è incluso in confezione.

Il suo cuore pulsante è il potente processore MediaTek Helio G95, perfetto anche per il gaming. A supporto, ben 6GB di storage interno e 64GB di spazio di archiviazione.

Massima attenzione anche al comparto fotografico. Sul posteriore ci sono ben 4 fotocamere e il sensore principale è da 64MP: fotografie di buon livello, praticamente in qualsiasi situazione. Ciliegina sulla torta: non manca un doppio speaker per un ottimo audio stereo.

Uno smartphone come questo è perfetto per l'uso quotidiano, quello più blando, ma anche per chi dal proprio device pretende tantissimo. Puoi sfruttarlo per estreme sessioni di gaming, ma anche per lavorare e per far girare le applicazioni Android più pesanti.

Non perdere l'offerta Amazon migliore di oggi: porta a casa Xiaomi Redmi Note 10S a prezzo ridicolo. Completa l'ordine per averlo a 199€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce però: ancora pochissimi pezzi a disposizione e l'offerta sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone