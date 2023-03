Xiaomi Redmi Note 10 Pro: a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (-137€)

Gli smartphone Xiaomi, per chi cerca un nuovo dispositivo da circa 200 euro, sono sempre la scelta giusta, grazie ad un rapporto qualità/prezzo ottimo. Non fa eccezione lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente di acquistare il mid-range al prezzo scontato di 193 euro invece di 329,90 euro. L’offerta riguarda la variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage proposta nella colorazione Grigio Onice.

Da notare, però, che bastano pochi euro in più per acquistare a prezzo ridotto lo smartphone in una delle altre colorazioni. Lo smartphone ha specifiche complete con l’ottimo processore Snapdragon 732G, una fotocamera posteriore da 108 Megapixel e il sistema operativo Android 13. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: un ottimo mid-range ad un prezzo sempre più conveniente su Amazon

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 10 Pro è completa, sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 732G che viene supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.020 mAh. Ottimo anche il comparto fotografico con quattro camere posteriori ed un sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è il recente Android 13. Da notare il supporto NFC oltre che la connettività Dual SIM

Il Redmi Note 10 Pro è, quindi, disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 193 euro nella variante da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link seguente:

