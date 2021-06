Un nuovo giro di promozioni lampo ti permette di portare a casa Xiaomi Redmi Note 10 Pro, con il suo display da 120Hz, al prezzo irrisorio di 215€ appena. Uno sconto offerto dall'affidabilissimo store Gshopper e possibile solo mettendo il prodotto nel carrello e inserendo il codice sconto “B7930705A0” prima di effettuare il pagamento. Attenzione però: i pezzi a disposizione sono pochissimi, sii rapido!

Xiaomi Redmi Note 10 Pro in offerta assurda

Non uno smartphone per chi deve accontentarsi e scendere a compromessi, ma un gioiellino di terminale, che non smetterà di sorprenderti. Un device, che ti permetterà di mettere in tasca una suite completa di strumenti e funzioni, ora a poco più di 200€.

Senza troppi giri di parole, nel concreto, con questo terminale porti a casa:

un pannello AMOLED da 6,67″, risoluzione FHD+ e refresh rate da 120Hz: rarissimo a questo prezzo;

il potente processore Qualcomm Snapdragon 732G con 6GB di RAM e 64GB di storage: tutta la fluidità che ti serve, senza impuntamenti;

una batteria enorme da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W;

un eccellente comparto fotografico con il sensore da 108MP;

un ottimo ed elevato audio stereo, offerto da due speaker.

Serve altro? Perché in effetti c'è da aggiungere un software super avanzato, con a bordo Android, che ti permetterà di ottenere performance eccezionali, sfruttando a dover tutto l'hardaware di cui è dotato questo gioiellino.

Ti sfido a trovare un altro smartphone, con le stesse caratteristiche, che abbia un prezzo – non dico inferiore – ma almeno uguale. Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 215€ è l'affare del momento, che non puoi perdere. Per approfittarne:

metti subito il prodotto nel carrello, direttamente da Gshopper;

inserisci il codice sconto B7930705A0 e completa l'acquisto.

Sai che i regali non sono finiti? Già perché le spedizioni sono rapide e gratis, garantite da magazzino europeo: il tuo gioiellino arriverà a casa in pochissimi giorni! Ovviamente, tutto resterà a disposizione per poco: le scorte sono limitate e la domanda elevata. Non perdere questa e altre golosissime opportunità: le migliori le trovi sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone