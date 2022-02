Xiaomi Redmi Note 10 Pro: sconto esplosivo per San Valentino

Super offerta imperdibile di Xiaomi sul Mi Store in occasione di San Valentino dove acquisti uno dei migliori smartphone di sempre super scontato. Un'occasione davvero irripetibile da cogliere al volo prima che finisca in sold out. Hai poco tempo per mettere nel carrello il fantastico Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB+128GB a soli 279,90 euro, invece di 329,90 euro. Inoltre, direttamente al check out potrai aggiungere le comodissime Redmi Buds 3 Pro a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro (opzionale).

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Nessuno ha dubbi sul fatto che Xiaomi Redmi Note 10 Pro sia uno dei migliori smartphone Android in commercio. La qualità dei suoi componenti, la robustezza della sua scocca e una fotocamera posteriore da 108MP parlano da soli. Il suo display AMOLED ha un refresh rate da 120HZ e questo lo rende un device fortemente votato al gaming e allo streaming.

Avrai tra le mani un vero bolide. Quattro fotocamere posteriori rendono tutto ciò che fotografi emozionante e perfetto. Scatterai foto ultranitide grazie alla fotocamera principale da 108MP. Inoltre, potrai fotografare anche di notte grazie alle tre tecnologie avanzate: doppio ISO nativo, binning 9 in 1 e modalità notte 2.0.

Lo schermo di questo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è davvero stupefacente. Display AMOLED da 6.67″ per una vividezza sorprendente, ampia gamma di colori con una frequenza di aggiornamento ultra elevata da 120Hz e una frequenza di aggiornamento al tocco da 240Hz. Lo schermo è intelligente e regola la luminosità in base all'ambiente grazie ai sensori di luce a 360°.

Infine, le massime prestazioni sono garantite al 100% dal processore Qualcomm Snapdragon 732G. L'elevata elaborazione dei dati e delle immagini migliorate permettono al dispositivo di non cedere nemmeno di fronte ai giochi più impegnativi mantenendo sempre la stessa fluidità a riposo anche in affaticamento. Dotato di 6GB di RAM per rendere tutto più veloce e 128GB di memoria interna per non perdere nessuna delle tue applicazioni preferite.

Fai la scelta giusta e approfitta dell'offerta di San Valentino sul Mi Store. Acquista questo Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB+128GB a soli 279,90 euro, invece di 329,90 euro.