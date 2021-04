Sei in cerca di un nuovo smartphone? Xiaomi Redmi Note 10 è in offerta su Amazon a soli 215,02€. Il piccolo ribasso del 6% si traduce in uno sconto effettivo di 14,88€ che rende l’acquisto più conveniente.

Xiaomi Redmi Note 10: le specifiche tecniche di questo smartphone

La colorazione Onyx Gray rende Xiaomi Redmi Note 10 uno smartphone esteticamente apprezzabile. Il design lineare ed elegante gli dona un tocco in più.

Montante un DotDisplay AMOLED da 6.43 pollici, l’esperienza visiva è resa immersiva grazie alla risoluzione elevata in FHD+. Le cornici visivamente ridotte ampliano ulteriormente la visione dei contenuti.

Il processore, in questo caso, è un Qualcomm Snapdragon 678 che viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti e dinamiche. La memoria è espandibile attraverso MicroSD.

Spicca il comparto fotografico costituito da un sistema multicamera avanzato. La lente principale ha una risoluzione da 48 Megapixel mentre le altre tre vantano una risoluzione di 2 e 8 Megapixel e consentono di scattare in modalità macro, di profondità e ultra grandangolare. La fotocamera frontale e dedicata ai selfie, invece, monta un obiettivo da 13 megapixel.

Degna di nota è anche la batteria che vanta un valore tipico di 5000mAh e assicura un’autonomia più che giornaliera. La ricarica, poi, avviene mediante ricarica cablata da 33 W.

Tra le altre features ricordiamo il sistema di doppi altoparlanti e il supporto al NFC.

Puoi acquistare Xiaomi Redmi Note 10 a soli 215,03€ su Amazon nella sua colorazione Onyx Gray. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in 48 ore se sei abbonato Prime o gratuitamente se è il tuo primo acquisto. Lo smartphone, infine, può essere acquistato anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

