Anche se ci sono ancora pochissimi pezzi disponibili, non posso fare a meno di avvisarti: Xiaomi Redmi Note 10 ora lo prendi a 128€ da Gshopper, nella configurazione con 64GB di storage. Non è un'offerta normale, è una bombetta e sta per finire: metti subito il tuo smartphone nel carrello e inserisci il codice sconto “8401FAD736” prima di pagare. Le spedizioni? Rapide e gratis da magazzino europeo!

Xiaomi Redmi Note 10 a 128€: un regalo!

Gshopper è incredibile, quando decide di mettere in offerta un prodotto spiazza tutti ecco perché anche noi ci serviamo da loro per i nostri acquisti!

Quando capitano occasioni come questa, come non approfittarne? Un design super premium, un display AMOLED: sul serio, a 128€ chi ti offre uno schermo AMOLED? Ovviamente, risoluzione FHD, e rapporto schermo cornice eccezionale.

Sul posteriore, oltre a un bel back panel, c'è anche un comparto fotografico composto da 4 sensori: al principale da 48MP, ne è affiancato uno da 8MP per il grandangolo a altri due da 2MP ognuno sono utili per profondità di campo e macro.

Tutto qui? Ti pare! Il cuore pulsante di questo gioiellino è l'affidabile e potente processore Qualcomm Snapdragon 678, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno di tipo super rapido (UFS 2.2).

Potrei continuare all'infinito con i motivi per amarlo, ma non potrei dimenticare la batteria: 5000 mAh e una ricarica super rapida da 33W. Altro? Lo speaker audio è stereo: altro dettaglio assurdo per uno smartphone che ora costa così poco.

Lascia che aggiunga altre due chicche: il jack audio da 3,5 millimetri c'è e c'è anche il lettore d'impronte digitali laterale, alloggiato direttamente sul pulsante di accensione e spegnimento.

Questo è il momento perfetto per fare un affare, per portare a casa questo eccellente smartphone a 128€ appena, grazie alle offertone di Gshopper: metti subito nel carrello il tuo Xiaomi Redmi Note 10 (non garantisco che sia ancora disponibile quando leggerai questo articolo) e poi inserisci il codice sconto “8401FAD736” prima di pagare.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite da magazzino spagnolo! Se sei un risparmiatore seriale, esattamente come noi, non dimenticare che le migliori offerte le pubblichiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone