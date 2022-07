Xiaomi Redmi Note 10 5G a un prezzo frantumato su eBay (149€)

Offerta pazzesca quella che su eBay ti fa acquistare l’eccellente Xiaomi Redmi Note 10 5G a soli 149,99 euro, invece di 249,90 euro. Si tratta di un prodotto davvero speciale che con pochi euro ti permette di avere fra le mani a un prezzo da entry level uno smartphone di gamma medio-alta.

Con una SIM compatibile, potrai sperimentare tutta la velocità e la fluidità della tecnologia 5G. Giocare online non è mai stato così spettacolare e perfetto come con questo modello. Download, trasferimento dati, videochiamate e streaming saranno senza rallentamenti e senza interruzioni.

Lato energia, nonostante sia connesso con la rete 5G, grazie al modem integrato a consumo energetico ridotto la batteria manterrà inalterata la sua durata. Ha una capacità da 5.000 mAh che produce tutta la potenza sufficiente per fare tutto ciò che vuoi. Infatti, con una carica completa avrai a disposizione fino a 16 ore di gioco, 22 ore di video e 178 ore di musica.

Il processore MediaTek Dimensity 700 farà tutto il resto. Realizzato mediante un innovativo processo a 7nm, offre una potenza mai vista prima per smartphone di questo livello. Tutta la forza che sprigiona garantisce un funzionamento ottimale e un’esperienza utente impeccabile.

Xiaomi Redmi Note 10 5G: tutta la potenza che vuoi a 149 euro

Ti basterà spendere solo 149,99 euro per avere fra le mani tutta la potenza che voi. È questo il prezzo-regalo che eBay ha confezionato per te. Metti nel carrello lo Xiaomi Redmi Note 10 5G grazie a questa super offerta e goditi molti di anni di prestazioni, velocità e fluidità grazie a questo portentoso smartphone Android.

Il display AdaptiveSync FHD+ da 6,5 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 90Hz. Ciò vuol dire che è in grado di visualizzare 90 fotogrammi al secondo, ovvero il 50% di fotogrammi in più rispetto ai classici smartphone con refresh rate da 60Hz. Goditi un’altra dimensione visiva.

Non perdere questa speciale opportunità collezionata su eBay, il colosso dello shopping online. Xiaomi Redmi Note 10 5G è tuo a soli 149,99 euro, invece di 249,90 euro. Selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi decidere di dividere l’importo in 3 rate senza dover fornire garanzie al riguardo come busta paga o simili.

