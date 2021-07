Xiaomi Redmi Note 10, con connettività 5G e 128GB di spazio di archiviazione, oggi da eBay lo prendi a un prezzo assurdo: 179,99€ appena per un device recentissimo. Spedizioni rapide e gratis dall'Italia, ma attento: pochi pezzi disponibili.

Xiaomi Redmi Note 10 5G a 179€ è follia

Perché è follia? Perché un device della concorrenza, a questo prezzo, nemmeno con tutto l'impegno nella ricerca lo trovi. So bene che è un'informazione generica la mia, lascia che ti spieghi da dove nasce e quali sono le specifiche chiave di questo gioiellino.

Il 5G, innanzitutto. Tuttavia, in questo periodo storico è importante, ma non fondamentale. Il display da 6,5″ FHD con refresh rate da 90Hz: questo non è assolutamente da sottovalutare, soprattutto se ami videogiocare. Infatti, aggiungici anche il potente processore Mediatek Dimensity 700 e una batteria enorme da 5000 mAh (con ricarica rapida da 18W) e ci sei: il cocktail di tecnologia e prestazioni è pronto.

Guarnisci il tutto con un ottimo comparto fotografico – costituito da 3 sensori con il principale da 48MP – e il miglior smartphone che si possa comprare a questo prezzo è servito. Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB a 179€ è una delle offerte migliori che eBay ti abbia mai regalato e – considerando le scorte limitatissime – il mio consiglio è quello di approfittarne adesso, godendo anche di spedizioni rapide e gratis.

Ti piacciono queste chicche super nascoste? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone