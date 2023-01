Xiaomi Redmi Buds Essential: ottime cuffie TWS a meno di 20€ (FUORITUTTO Unieuro)

A scuola ci hanno insegnato che la perfezione non esiste, ma la realtà dei fatti è un po’ diversa. Prendi per esempio le Xiaomi Redmi Buds Essential, cuffie true wireless dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo, oggi ancora di più grazie all’offerta del Fuoritutto Unieuro: a soli 19,99 euro invece di 29,99 euro (-33% di sconto) hai la possibilità di portarti a casa un paio di auricolari TWS che vanno bene per il 99% delle persone (non aggiungiamo lo 0,9% perché poi dovremmo addentrarci in noiose leggi della fisica, ecc.).

Nonostante il prezzo inferiore ai 20 euro, Unieuro garantisce la spedizione gratuita, con consegna dell’articolo a casa a partire dal 18 gennaio. Se vuoi, sei anche libero di ritirare le cuffie TWS in negozio, senza aggiungere nemmeno un centesimo all’importo dell’ordine.

Cuffie TWS Xiaomi Redmi Buds Essential accendono il Fuoritutto Unieuro

Chiamate chiare, suono in alta definizione, la versione più recente del Bluetooth e durata della batteria che sfiora un giorno: può bastare per meno di 20 euro? La nostra è una domanda retorica, sempre bene precisarlo.

Le Redmi Buds Essential sono cuffie true wireless in-ear con un driver dinamico di 7,2mm, che in accoppiata con una sintonizzazione professionale offre un’esperienza di suono appagante. Sorprende anche la qualità in conversazione: nove volte su dieci non avrai problemi a capire cosa sta dicendo l’interlocutore.

Un altro segreto delle cuffie Xiaomi è la modalità gioco: per avere a disposizione una latenza inferiore è sufficiente tenere premuti entrambi gli auricolari per circa un secondo e mezzo. Bene anche la protezione da pioggia e sudore grazie alla certificazione IPX4.

Cogli al volo l’offerta delle Xiaomi Redmi Buds Essential a soli 19,99 euro con l’ultima offerta del Fuoritutto Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.