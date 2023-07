Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta a meno di 20€ su Amazon

Il Prime Day di Amazon è l’occasione giusta per acquistare accessori tech a prezzo contenuto: è così che la nuova offerta Amazon dedicata alle Xiaomi Redmi Buds 4 Lite è da cogliere al volo. Le cuffie true wireless di Xiaomi sono ora disponibili al prezzo scontato di 19,99 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. Si tratta di auricolari Bluetooth 5.3 con supporto alla cancellazione dei rumori AI in chiamata. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta su Amazon a meno di 20 euro

Le Redmi Buds 4 Lite hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con una spesa ridotta. Tra le specifiche, infatti, troviamo il driver dinamico da 12 mm oltre al supporto Bluetooth 5.3. C’è poi la cancellazione del rumore tramite AI in chiamata, per migliorare la qualità delle chiamate. Da segnalare anche un’ottima autonomia, sia considerando la batteria integrata negli auricolari che l’autonomia aggiuntiva garantita dalla custodia.

Le cuffie di Xiaomi, infatti, garantiscono fino a 5 ore di utilizzo con una singola carica e fino a 20 ore di utilizzo considerando la carica aggiuntiva della batteria. C’è la certificazione IP54 ed è disponibile anche il supporto Google Fast Pair per il collegamento rapido con gli smartphone Android.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite al prezzo scontato di 19,99 euro. In questa fascia di prezzo, le cuffie true wireless di Xiaomi non hanno rivali, garantendo ottime prestazioni con un prezzo decisamente contenuto. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di seguito. Lo sconto è valido per tutta la durata del Prime Day.

