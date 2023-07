Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta a 22€ su Amazon sono un VERO AFFARE

Acquistare un paio di auricolari Bluetooth con un ottimo rapporto qualità/prezzo è oggi possibile: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sulle Xiaomi Redmi Buds 4 Lite disponibili al prezzo scontato di 22 euro. Si tratta di un’occasione unica per acquistare un paio di cuffie true wireless davvero ottime e con una spesa minima. L’offerta riguarda la colorazione Black ma con 2 euro in più c’è la possibilità di puntare sulla versione White. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta su Amazon a soli 22 euro

Le Redmi Buds 4 Lite presentano un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Tra le specifiche troviamo il supporto Bluetooth 5.3 oltre al driver dinamico con diaframma composito di 12 mm. Da notare anche un’autonomia elevata: con una carica della batteria, infatti, le cuffie garantiscono fino a 5 ore di utilizzo. Con la carica aggiuntiva della custodia, invece, si arriva a 20 ore totali.

Le cuffie di casa Xiaomi supportano Google Fast Pair, per il collegamento rapido con lo smartphone Android, e presentano anche la certificazione IPX4. Da segnalare anche la cancellazione del rumore AI per le chiamate che restituisce un audio sempre chiaro e trasparente. Il comparto tecnico è, quindi, completo e ricco di funzionalità nonostante il prezzo contenuto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite al prezzo scontato di 22 euro. Per accedere subito all’offerta è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.