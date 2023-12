Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: auricolari PAZZESCHI, prezzo incredibile su Amazon (meno di 19€)

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e avete uno smartphone Android, oggi vi consigliamo i fantastici Redmi Buds 4 Lite di Xiaomi. Si tratta di un modello eccellente che viene venduto ad un costo irrisorio (solo 18,99€ grazie agli sconti folli di Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese) ma che promette prestazioni di altissimo profilo. Ad esempio, dobbiamo segnalarvi che dispongono del Bluetooth 5.3, hanno un’autonomia eccellente fino a 20 ore di autonomia con una singola carica e vantano perfino la cancellazione dei rumori mediante AI (intelligenza artificiale). Sono impermeabili e sono disponibili in varie colorazioni; quella che vi proponiamo è la classica nera. Pensate che queste feature si trovano solitamente sui modelli più costosi e non su prodotti così economici; prende le cuffiette adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Xiaomi: i migliori auricolari low-cost sono in offerta su Amazon

I Redmi Buds 4 Lite sono dotato della tecnologia Bluetooth 5.3 che promette un aumento dell’anti-interferenza, ha una minore latenza con i device connessi e offre una maggiore stabilità. Gli auricolari sono dotati di driver a mobile mobile da 12 mm che presentano un diaframma a doppio strato in polimero composito. C’è un microfono ad alta sensibilità e la cancellazione del rumore in chiamata è ottenuta sfruttando l’intelligenza artificiale. Si possono fare telefonate in HD anche in ambienti rumorosi.

Promettono un’autonomia pazzesca con una singola carica: fino a 20 ore di durata e si ricaricano mediante la porta USB Type-C. Si accoppiano facilmente e godono dei controlli touch. Sono impermeabili e certificati IP54 e sono perfino leggerissimi. Le gemme pesano pochissimo: solo 3,92 grammi e in totale, con la custodia, si arriva a soli 35 grammi. In tasca non li sentirete nemmeno. Vengono venduti e spediti da Amazon a soli 18,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: corri a prenderli.

