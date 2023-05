Xiaomi Redmi Buds 4 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Le Xiaomi Redmi Buds 4 sono tra le migliori cuffie true wireless sul mercato, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero al top e ad un design che le rende comode da utilizzare, in tutti i contesti. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le cuffie di Xiaomi al nuovo prezzo minimo storico. L’offerta, infatti, consente di completare l’acquisto al prezzo scontato di 39 euro. Lo sconto si applica alla versione con scocca bianca. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4: ora ad un ottimo prezzo su Amazon

Le Xiaomi Redmi Buds 4 sono cuffie true wireless con specifiche davvero complete. Grazie ad un driver dinamico da 10 mm, infatti, gli auricolari sono in grado di garantire ottime prestazioni. C’è poi il supporto alla cancellazione del rumore ANC ibrida, con tre livelli tra cui scegliere e la possibilità di sfruttare l’algoritmo AI per ottenere prestazioni sempre in linea con le proprie necessità. Le cuffie permettono la cancellazione del rumore fino a 35 dB.

D segnalare anche un’ottima autonomia che consente di utilizzare le cuffie per un totale di 30 ore, considerando anche la carica della custodia. Con una sola carica, inoltre, ci sono fino a 6 ore di utilizzo senza interruzioni. Tra le specifiche c’è anche il supporto all’impermeabilità IP54.

Con la nuova offerta Amazon c’è la possibilità di acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 al nuovo prezzo minimo storico. Le cuffie sono disponibili al prezzo scontato di 39 euro. Per accedere all’offerta e sfruttare lo sconto è possibile seguire il link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.