Xiaomi Redmi Buds 4 in offerta a QUESTO PREZZO sono un VERO AFFARE (-46%)

Le Xiaomi Redmi Buds 4 diventando all’improvviso le migliori cuffie true wireless sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare gli auricolari Bluetooth di casa Xiaomi al prezzo scontato di 37 euro invece che 69 euro, beneficiando così di uno sconto del 46% rispetto al prezzo di listino. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 in offerta su Amazon sono un best buy

Le Redmi Buds 4 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Oltre a tutte le funzionalità base, infatti, gli auricolari possono contare sulla cancellazione del rumore attiva, fino a 35 dB, e su di un’autonomia al top, con possibilità di utilizzo fino a 30 ore considerando anche la carica della custodia.

Il funzionamento è personalizzabile tramite l’app Xiaomi Earbuds. Gli auricolari, inoltre, presentano un driver dinamico a 10 mm e un diaframma ultra-sottile da 0,006 mm riuscendo a garantire un’audio ottimale in tutti i contesti e le situazioni di utilizzo. Anche considerando il prezzo, le Buds di casa Xiaomi sono oggi un riferimento assoluto del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 al prezzo scontato di 37 euro, beneficiando così di uno sconto del 46% rispetto al prezzo di listino di 69 euro. Per accedere alla promozione, valida per la versione con scocca bianca degli auricolari, è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Le cuffie sono vendute da Amazon e sono proposte nella versione italiana. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.