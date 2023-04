Xiaomi Redmi Buds 4: economici ma dall'audio SPAZIALE (su Amazon)

Le Xiaomi Redmi Buds 4 sono in assoluto il miglior prodotto se cerchi un paio di auricolari wireless con un’esperienza di ascolto immersiva, senza essere disturbato dal mondo esterno.





Riduzione del rumore e suono fantastico con Xiaomi Redmi Buds 4

Gli auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 sono stati progettati per offrirti il massimo delle prestazioni senza rinunciare al comfort. La modalità Doppia Trasparenza ti permette di passare velocemente dall’ascoltare la tua musica al discutere con un amico che incontri per strada, senza dover necessariamente toglierti le cuffie o mettere in pausa la canzone.

Di elevata qualità, sono infatti dotati di una riduzione del rumore con AI in 3 modalità, che ti permette di godere al meglio della tua musica preferita sia in ambienti silenziosi, come uffici e biblioteche, sia in luoghi rumorosi, come in metro o in aereo.

Con una durata della batteria fino a 30 ore, non devi più preoccuparti di rimanere senza musica per tutto il giorno. La custodia di ricarica te le fa trovare sempre pronte e inoltre sono impermeabili quindi non rinunci a loro in nessuna occasione.

I driver da 10mm permettono alle Xiaomi Redmi Buds 4 di offrirti un suono di alta qualità unito a un'esperienza di ascolto coinvolgente e allo stesso tempo appagante.



