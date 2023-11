Xiaomi Redmi Buds 4 Active: auricolari top a soli 19€

Vuoi un paio di auricolari top, per musica e chiamate sempre perfette, ma senza dover per forza spendere una fortuna? Con Unieuro il tuo sogno si sta avverando! Metti nel carrello gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Un prezzo formidabile per un prodotto altrettanto interessante. Dotati della tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata, offrono una connessione stabile e veloce. Estraili dalla loro custodia di ricarica: si connettono automaticamente al tuo dispositivo.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active: uno spettacolo per le tue orecchie

Grazie alla loro forma ergonomica, gli Auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono comodissimi da indossare. Dimenticati di averli nelle orecchie anche dopo tante ore di utilizzo. Con la praticissima custodia di ricarica garantiscono fino a 28 ore di autonomia! E se la batteria è a secco, con 10 minuti di ricarica puoi ascoltare fino a 110 minuti di musica. E che musica! Il Driver Dinamico da 12 mm assicura bassi potenti e alti cristallini.

Grazie alla Cancellazione del Rumore ottieni chiamate perfette anche in ambienti rumorosi. Infatti, questa tecnologia riesce a eliminare tutti i rumori di fondo per garantire una conversazione chiara con il tuo interlocutore. Aggiungili subito al carrello a soli 19,99 euro. Questa super promozione la trovi solo su Unieuro grazie al Black Friday.

