Xiaomi Redmi Buds 4 Active: auricolari super a PREZZO WOW (19€)

Vuoi degli auricolari wireless che garantiscano un ottimo suono e chiamate perfette senza però spendere una barcata di soldi? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 33% sono da prendere al volo senza pensarci un attimo. Queste cuffiette Bluetooth sono davvero eccezionali e hanno un rapporto qualità prezzo senza rivali. Ancora una volta Xiaomi propone un prodotto di qualità a un prezzo molto basso.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active a pochissimo

Ovviamente non è solo il prezzo a far luccicare gli occhi. Siamo di fronte a delle cuffiette wireless spettacolari. Hanno driver dinamici da 12 mm che garantiscono un suono deciso e pulito, senza interferenze. Godono di una connessione perfetta e senza latenza, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3. E con la cancellazione del rumore potrai fare chiamate anche in ambienti pieni di gente senza problemi.

Sono molto leggere e comode. Hanno degli inserti in silicone che garantiscono il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4, per cui le puoi usare per fare sport. Infine, parlando di batteria, hanno un’autonomia di ben 5 ore con una sola ricarica e fino a 28 ore con la custodia.

Un’occasione d’oro da non perdere. Per cui non aspettare troppo. Vai adesso su Amazon e acquista le tue Xiaomi Redmi Buds 4 Active a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

