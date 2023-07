Xiaomi Redmi Buds 3 Lite in offerta a 16€ su Amazon: sono un BEST BUY (-45%)

Le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sono protagoniste di una nuova offerta Amazon davvero imperdibile. Le cuffie true wireless di Xiaomi sono, infatti, acquistabili al prezzo scontato di 16,50 euro, con un taglio del 45% rispetto al prezzo consigliato e la possibilità di scegliere tra la versione nera e quella bianca (proposta a 16,90 euro). Si tratta del nuovo minimo storico per gli auricolari Bluetooth di Xiaomi che, a questo prezzo, non hanno rivali e sono dei veri e propri best buy. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite in offerta su Amazon sono imperdibili

Le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite possono contare su di un rapporto qualità/prezzo davvero al top. La scheda tecnica degli auricolari include il supporto Bluetooth 5.2 oltre che la possibilità di sfruttare una modalità a bassa latenza per ottimizzare al massimo le prestazioni, migliorando l’esperienza d’uso.

Da segnalare anche un’ottima autonomia con ben 5 ore di utilizzo con una sola carica e 18 ore di utilizzo considerando anche la carica aggiuntiva della custodia. Le cuffie true wireless di Xiaomi sono, inoltre, certificate IP54. Per garantire una resa audio ottimale, inoltre, ci sono i driver dinamici da 6 mm.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Redmi Buds 3 Lite al prezzo scontato di 16,50 euro, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta di una promozione da non perdere. Le cuffie Bluetooth di Xiaomi, disponibili sia in versione bianca che in versione nera, sono in questo momento un vero Best Buy del mercato.

