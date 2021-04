Sei in cerca di un paio di cuffie true wireless? Le Xiaomi Redmi Airdots sono in offerta su Amazon a soli 19,98€. Il ribasso dl 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 10,01€ che rende l’acquisto più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Xiaomi Redmi Airdots: le true wireless definitive

Con un design semplice eppure ricercato, le Xiaomi Redmi Airdots sono le true wireless che promettono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibili nella loro colorazione nera, risultano discrete una volta indossate.

Dalla tipologia In Ear, le wearable si differenziano dal resto del mercato avendo una forma ovale e che non richiama l’estetica avanzata da Apple. Grazie alle varie punte in silicone, gli auricolari si adattano perfettamente all’orecchio risultando comode e stabili.

Gli altoparlanti inseriti al loro interno sono degni di nota visto che garantiscono un suono di alta qualità. L’audio è equilibrato senza peccare di bassi profondi e toni alti chiari.

Sono presenti dei microfoni che consentono all’utilizzatore di utilizzare le cuffie anche in chiamata. La riduzione del rumore facilità le conversazioni mentre la voce viene catturata in modo nitido e cristallino.

Caratteristica saliente è la batteria che ha una durata complessiva di 12 ore e consente alle cuffie di essere ricaricate ben tre volte di seguito.

Da non sottovalutare, infine, la presenza di un pulsante fisico multifunzione per gestire la riproduzione e l’assistente vocale con dei semplici tocchi.

Puoi acquistare le Xiaomi Redmi Airdots a soli 19,98€ su Amazon nella loro colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile in tempi brevi a casa. Le spedizioni sono gratuite per colore che sono abbonati a Prime o scelgono come opzione quella relativa al punto di ritiro.

