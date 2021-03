Sei in cerca di un paio di cuffie true wireless? Le Xiaomi Redmi Airdots sono in offerta su Amazon a soli 19,98€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 10,01€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Redmi Airdots: le cuffie true wireless definitive

Con un design lineare e semplice, le Xiaomi Redmi Airdots sono degli auricolari true wireless che passano inosservati una volta indossati. Nella loro colorazione nera acquistano un tocco sofisticato.

In grado di riprodurre i contenuti musicali e multimediali con una qualità elevata, queste wearable forniscono sempre un suono equilibrato con toni alti e bassi corposi e potenti.

Comode poiché utilizzabili anche in fase di chiamata, le cuffie dispongono di un microfono interno capace di acquisire la voce in modo chiaro per chi ascolta dall’altro capo del telefono.

Caratteristica da non sottovalutare è la possibilità di gestire la riproduzione musicale attraverso dei semplici tocchi:

con un tocco si può mettere pausa o play;

con un doppio tocco è possibile richiamare l’assistente vocale;

con un tocco prolungato le cuffie si spegnono in automatico.

Degna di nota è la batteria da 300mAh che garantisce un’autonomia complessiva di 12 ore. Le cuffie, dunque, possono essere ricaricate ben tre volte inserendole semplicemente nella loro custodia. La ricarica completa, infine, avviene in circa 2 ore.

Il Bluetooth 5.0 assicura una connessione stabile e a bassa latenza con qualunque dispositivo le si associ: smartphone, tablet e o PC.

Puoi acquistare le cuffie true wireless Xiaomi Redmi Airdots su Amazon a soli 19,98€. Ordinale oggi e ricevile in circa 48 ore se sei abbonato Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable