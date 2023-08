Xiaomi Redmi A2: solo per OGGI a 79€

In esclusiva, sul Mi Store Italia, oggi trovi un’offerta pazzesca. Acquista lo Xiaomi Redmi A2 a soli 79,90 euro, invece di 119,90 euro. Si tratta di un’occasione unica che dura ancora per poche ore, salvo esaurimento scorte. L’economico per eccellenza ti costa ancora meno. Ottimo per un’idea regalo a una persona grande d’età oppure come secondo smartphone, ad esempio per inserire un numero di lavoro, da usare per chiamate e WhatsApp.

La dotazione è essenziale: 2GB di RAM e 32GB di ROM. Tuttavia, l’ecosistema perfetto garantisce una gestione molto apprezzata di app, giochi e contenuti multimediali. Dalla sua ha un ampio display da 6,5 pollici in HD+ che offre un’esperienza incredibile durante la visione di video o mentre stai giocando. Fai di più per più tempo grazie alla potente batteria da 5000 mAh e alla gestione intelligente del consumo energetico per avere fino a 28 ore di chiamate.

Xiaomi Redmi A2: l’essenziale che piace

Scegliere uno Xiaomi Redmi A2 significa avere tra le mani uno smartphone essenziale che va subito al dunque. Grande durata della batteria che supera il giorno intero. Design elegante e alla moda, con una texture che ricorda pregiati pellami, ma sempre eco. Il processore MediaTek Helio G36 Octa-core, che offre la potenza necessaria per navigare alla perfezione e sfruttare al massimo il potenziale di questo telefono.

L’offerta è valida solo per oggi. Quindi hai ancora poche ore per assicurarti questo fantastico Redmi A2 a soli 79,90 euro, invece di 119,90 euro. Grazie al Mi Store Italia non solo risparmi un sacco, ma ti assicuri anche la consegna gratuita dei tuoi ordini, senza dover pagare costi aggiuntivi per riceverli direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto.

