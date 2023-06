Xiaomi Redmi A2: PREZZO BOMBA solo per OGGI

Approfitta subito del NO IVA Week sul Mi Store che, solo per oggi, sta scontando tantissimi smartphone a prezzi eccezionali. Con uno sconto bomba, in questo momento acquisti lo Xiaomi Redmi A2 a soli 98 euro, invece di 119,90 euro. Grazie a questo smartphone economico sei subito online. Le dotazioni essenziali, ma perfette garantiscono un’esperienza unica e molto piacevole.

L’ampio display a schermo intero da 6,52 pollici con tecnologia HD+ ti regala una visione più ampia dei contenuti. Così puoi goderti momenti incredibili durante la visione di un film o mentre sei in azione con il tuo gioco preferito. Goditi tutto questo per molto tempo senza una ricarica grazie alla batteria da 5000 mAh che offre maggiore capacità con meno preoccupazioni.

Xiaomi Redmi A2: approfitta del NO IVA Week sul Mi Store

Prezzo speciale per lo Xiaomi Redmi A2 sul Mi Store che scende al di sotto dei 100 euro grazie alla promo NO IVA Week. Sbrigati però perché questa offerta è disponibile solo per oggi. Ottieni fino a 28 ore di chiamate e 19 ore di riproduzione video con una sola carica. Tutto questo grazie anche al processore MediaTek Helio G36 che ottimizza il consumo energetico senza interferire sulle prestazioni.

A un prezzo ridotto puoi comunque assicurarti uno smartphone eccellente sotto ogni aspetto. Certo, non si tratta di un top di gamma. Tuttavia, rispetto al prezzo, si presenta molto bene sia esteticamente che per stabilità ed esperienza d’uso. Perciò, se stavi cercando un telefono completo che costasse poco, questo è il prodotto ideale per te. Acquista ora il Redmi A2 a soli 98 euro, invece di 119,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.