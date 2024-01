Xiaomi Redmi A2 (2022) su eBay oggi COSTA NIENTE: solo 75€

Acquista lo Xiaomi Redmi A2 (2022) a soli 75 euro, invece di 119,90 euro. Questa super offerta la trovi solo su eBay. Siccome sta andando letteralmente a ruba, ti consigliamo di essere veloce ad aggiungerlo in carrello. Questo smartphone Android è essenziale e super economico. Tuttavia non rinuncia a una buona tecnologia che garantisce all’utente un’esperienza fluida e mai problematica con app e giochi. La consegna gratuita è inclusa nel prezzaccio così come Servizio eBay Premium e Garanzia Cliente eBay.

Xiaomi Redmi A2 (2022): ti sorprenderà

Nonostante sia uno smartphone di fascia bassa, lo Xiaomi Redmi A2 (2022) ti sorprenderà regalandoti una piacevole esperienza di utilizzo. Prima di tutto parliamo di uno smartphone che monta una batteria da ben 5000 mAh. Questo garantisce un’autonomia importante, per più di una giornata. Inoltre, il potente processore MediaTek Helio G36 assicura prestazioni interessanti per ogni utilizzo. L’ampio display HD+ da 6,52 pollici permette la visione dei contenuti piacevole, dai colori vivaci e dai dettagli interessanti.

Acquistalo ora a soli 75 euro, invece di 119,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.