Xiaomi Redmi 9C: ottimo smartphone economico a soli 113€

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone che sia funzionale, resistente e soprattutto economico? Su eBay c’è la promozione che fa per voi e riguarda il bellissimo Xiaomi Redmi 9C il cui prezzo di listino di 189 euro scende a quota 113 euro grazie allo sconto del 40%. Il prezzo finale è il più basso di sempre e, indubbiamente, è un’occasione più unica che rara.

Xiaomi Redmi 9C: caratteristiche da best-buy assoluto

Il nuovo Xiaomi Redmi 9C stupisce per tante cose, ma tra le caratteristiche migliori spicca il comparto fotografico. Quest’ultimo è composto da ben tre sensori fotografici, di cui uno principale da 13 MP e due sensori da 2 MP per gli scatti macro e con effetto di profondità. Non manca, ovviamente, la fotocamera anteriore con cui potrete scattare ottimi selfie anche con la modalità bellezza AI.

Di ottimo livello anche il display immersivo da ben 6.53 pollici con risoluzione HD+ con cui potrete vedere tutti i vostri contenuti preferiti con un’ottima resa e buoni dettagli. Al di sotto del display il cuore pulsante è il processore MediaTek Helio G35 accoppiato con 4GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione espandibile. Connettività di buon livello con Bluetooth, 4G, USB tipo-C, Wi-Fi e GPS.

Insomma, il nuovo Xiaomi Redmi 9C è un ottimo smartphone economico e oggi non potete assolutamente lasciarvelo scappare grazie alla favolosa offerta proposta da eBay. Potrete infatti portarvelo a casa con uno sconto del 40%, ovvero al prezzo di appena 113 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono garantite dall’ottimo venditore che presenta il 99,6% di feedback positivi su quasi 30mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.